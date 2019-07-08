Başkan Erdoğan, Bosna Hersek’i ziyaret edecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı'na katılmak üzere bugün Dönem Başkanı Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'ya gidecek. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Twitter hesabından, Başkan Erdoğan'ın ziyaretlerine ilişkin paylaşımda bulundu. Altun, paylaşımında Türkiye'nin, Balkanlar'da barış, istikrar ve refaha atfettiği önem çerçevesinde, bölge ülkelerinin tamamını kapsayan tek bölgesel iş birliği platformu olan Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci'ne kuruluşundan bu yana etkin bir şekilde katkıda bulunduğunu bildirdi.

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