Başsavcılıktan Pendik skandalı ile ilgili açıklama

Açıklamada şu satırlara yer verildi:

06.07.2019 günü saat 19.30 civarında müşteki Y.E.B.'nin eşi A.B.'yle birlikte şahsi aracıyla D-100 karayolunda Ankara istikametine doğru ilerlediği esnada emniyet şeridinde yol alıp önüne geçmek isteyen ve içerisinde şüpheliler Hüseyin S. ile Hasan S.'nin bulunduğu araca yol vermemesi sebebiyle oluşan husumete bağlı olarak şüphelilerin bir müddet sonra müşteki Y.E.B. ile hamile olan eşi A.B.'nin önünü kesip araca zarar vermeleri şeklinde gelişen olaya ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatıldığı,

Bu kapsamda kolluk ekiplerine talimat verilerek müştekilerin beyanlarına başvurulduğu, müştekilere ait araçta oluşan hasarın tespit edildiği ve olay görüntülerini içerir kayıtların muhafaza altına alındığı,

Temin edilen görüntü içeriğine göre şüpheliler Hüseyin S. ile Hasan S.'nin müştekilere ait aracı durdurduktan sonra şoför mahallinde bulunan müşteki Y.E.B.'nin yanına gittikleri, müştekinin eşinin hamile olmasından dolayı aracın kapılarını kilitlediği, bunun üzerine şüpheli Hasan S.'nin tekme atarak aracın dikiz aynasını kırdığı ve aracın kaputuna çıkarak tepindiği, ardından şüphelilerin olay mahallinden ayrıldıkları,

Olayın ardından annelerinin rahatsızlığından ötürü il dışına çıkan şüphelilerin 08.07.2019 günü saat 09.30 itibarıyla Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim oldukları, teslim esnasında şüpheli Hasan S. nezdinde bulunan bir adet ateşli silaha el konulduğu, kolluk ifadelerini müteakip Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilen şüphelilerin Kara Ulaşım Araçlarını Alıkoyma, Cebir Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma ve Mala Zarar Verme suçlarından sevk edildikleri İstanbul Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine konuldukları, Şüpheliler hakkında olay günü muhtelif trafik kurallarını ihlal etmelerinden dolayı ayrıca idari yaptırım da uygulandığı,

Soruşturma kapsamında maddi gerçeğin her yönüyle ortaya çıkarılmasına yönelik araştırmalara titizlikle devam olunduğu, Hususları, kamuoyuna ve tüm basın/yayın kuruluşlarına saygıyla duyurulur.