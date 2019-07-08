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'dan "Çankaya Köşkü" açıklaması

Eski TBMM Başkanı ve İzmir Milletvekili , İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin ardından ilk işinin Çankaya Köşkü'nden taşınmak olacağı yönündeki haberleri yalanlayarak, kendisinin hiçbir zaman Çankaya Köşkü'nde oturmadığını, Başbakanlık ve Meclis Başkanlığı görevleri süresince Başbakanlık 'nu kullandığını bildirdi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 8.7.2019 17:38 Güncelleme Tarihi: 8.7.2019 17:41
Binali Yıldırım'dan Çankaya Köşkü açıklaması

Yıldırım, yaptığı yazılı açıklamada "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin ardından Ankara'ya dönen Binali Yıldırım'ın ilk işi Çankaya Köşkü'nden taşınmak olacak" içerikli haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Binali Yıldırım hiçbir zaman Çankaya Köşkü'nde oturmamıştır. Başbakanlık ve Meclis Başkanlığı görevleri süresince Başbakanlık Resmi Konutu'nu kullanmıştır. Meclis Başkanlığı görevinden ayrıldıktan sonra Resmi Konutu hiçbir şekilde kullanmamıştır. Gerçek bundan ibarettir."

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Binali Yıldırım'dan "Çankaya Köşkü" açıklaması
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