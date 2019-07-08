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Erdoğan, Bosna'da ‘Barış Gücü’nde görevli Türk askerleri ziyaret etti

Başkan 'te Türk Birliği'ni ziyaretinde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Biz sadece kendi vatandaşımızın güvenliğini sağlamaya çalışıyoruz. Türkiye ayırmacı perspektifle hareket etmiyor." dedi.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 8.7.2019 19:28 Güncelleme Tarihi: 8.7.2019 19:29
Erdoğan, Bosna'da ‘Barış Gücü’nde görevli Türk askerleri ziyaret etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Bosna Hersek'te Türk Birliği'ni ziyaretinde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Biz sadece kendi vatandaşımızın güvenliğini sağlamaya çalışıyoruz. Türkiye ayırmacı perspektifle hareket etmiyor." dedi.

Öte yandan Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konsey Başkanı Milorad Dodik, Konsey üyeleri Şefik Caferoviç ve Zeljko Komşiç ile görüştü.
Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Binası'nda basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık bir saat sürdü.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan da hazır bulundu.

Öte yandan Erdoğan, görüşme öncesinde Irmak Oteli ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Bosna Hersek Halk Meclisi Başkanı Bakir İzzetbegoviç de eşlik etti.

Başkan Erdoğan'ın toplantıda notlar alması dikkat çekti.

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Erdoğan, Bosna'da ‘Barış Gücü’nde görevli Türk askerleri ziyaret etti
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