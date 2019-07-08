FETÖ ve Oktar’ın kumpas kardeşliği

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AdnanOktar örgütüyle FETÖ ilişkisi netleşti. Soruşturmada, FETÖ'nün ABD'de Hakan Atilla'ya yönelik tertibin geri planındaki İsrail Düşünce Kuruluşu FDD uzmanı Dr. Jonathan Schanzer ve Mark Dubowitz ile Oktar örgütünün ilişkisine dikkat çekildi. Dubowitz'in 17 Aralık darbe teşebbüsü öncesinde Türkiye'de Oktar örgütü tarafından misafir edildiği, bu şahsın Atilla davasında bilirkişi olduğu vurgulandı. Bu olayın Atilla davasının hakimi Richard Berman'ın FETÖ tarafından daha önce Türkiye'de misafir edilmesi ile benzerlik gösterdiği kaydedildi. FETÖ'nün 'İsrail imamı' Harun Tokak'ın Oktarcılar ile irtibatı da tespit edildi.