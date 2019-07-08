Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Irak'ın kuzeyine hava harekatı

'ın kuzeyine hava harekatı

'ın kuzeyindeki Zap ve Gara bölgelerine Pençe Harekatı ile koordineli düzenlenen hava harekatlarında 4 terörist etkisiz hale getirildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 8.7.2019 09:11 Güncelleme Tarihi: 8.7.2019 09:26
Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 'Pençe Harekâtı' ile koordineli olarak, Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekâtında PKK hedeflerinin vurulduğunu, 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

TSK ve MİT'ten ortak operasyon


BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI

Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Zap ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekâtlarıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 4 terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Irak'ın kuzeyine hava harekatı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN