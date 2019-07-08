“Post-Truth” siyaset kültürü ve Ekrem İmamoğlu’nun yalan odaklı seçim kampanyası!

İlk olarak ABD Başkanı Trump'ın seçim kampanyasında ve Brexit sürecinde görülen, son olarak da Ekrem İmamoğlu'nun seçim kampanyasında kullandığı "Post-Truth" siyaset kültürü, sosyal medya üzerinden algıları ve düşünceleri kontrol ediyor.



Oxford Sözlüğü'nün 2016'da "Yılın Kelimesi" seçtiği "Post-Truth", yeni bir politik kültürü tanımlıyor. Bu yeni politika kültürünün geniş anlamdaki ilk uygulamaları 2016'da Trump'ın başkanlık seçimleri ve İngiltere'nin "Brexit" kampanyasında görüldü.

Terim Türkçe'ye "gerçek ötesi veya gerçek sonrası" olarak çevrilse de anlamı tam olarak karşılamıyor

"Oxford Sözlüğü"ne göre "Post-Truth"; "bahsedilen herhangi bir konuda kamuoyu oluşturmak için nesnel hakikatlerin, duygulardan ve kişisel kanaatlerden daha az etkili olma durumudur". Terim, politik alanda artık gerçeklerin değil duygu, algı ve hatta yalanların daha etkili olduğunu belirtmektedir.

"Post-Truth" politika yapanlar, siyasi söylemlerinde bile isteyerek yalana başvurur, doğru olmayan verileri hakikatmiş gibi anlatır veya ispatlanması mümkün olmayan iddialarda bulunur. Bu politika sadece kuru yalanlara dayanmıyor.

Siyasi söylemlerin kitlelerin duygularına hitap etmesi, bu duyguları yükseltecek ve dönüştürecek (yalan da olsa) içeriklere sahip olması gerekiyor.

TÜRKİYE'DE POST-TRUTH DUYGUSAL SİYASET: "ANTİ-ERDOĞAN"CILIK

Türkiye'de geniş kitlelere yayılmış olan "Erdoğan gitsin / AK Parti kaybetsin de ne olursa olsun" yaklaşımı, "Post-Truth" siyaset kültürünün bir parçasıdır; rasyonel değil duygusal bir tavırdır.



Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişin oylandığı 2017 referandumunda bir araya gelen 'Hayır' bloku, 2018 genel seçimleri ve 2019 yerel seçimlerinde de "duygusal birliklerini" sürdürdüler.

Bu kitle, 31 Mart seçim sürecinde özellikle CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun seçim kampanyası boyunca söylediği sayıca fazla yalana inandı veya bu yalanları önemsemedi ya da bu yalanlara rağmen pozisyonunu korudu.

31 MART VE 23 HAZİRAN SÜRECİNDE YALAN ODAKLI SEÇİM KAMPANYASI

CHP, 2019 yerel seçimlerinde sosyal medya üzerinden Türk vatandaşlarının kişisel verilerini derleyerek bu yolla kitlesel manipülasyon uygulamadı ancak özellikle İstanbul ve Ankara kampanyalarını 'Post-Truth' siyaset üzerine şekillendirdi.

Bu anlamda temel alınan seçmen duygusu, 'Anti-Erdoğan', 'Erdoğan/AK Parti gitsin de ne olursa olsun'du.

CHP, İP, HDP ve bir derecede SP'yi bir araya getiren temel unsur da aynı duyguydu. Bu duygu, seçim kampanyasının ana odağı olan yalan siyasetine dikkatlerin çekilmesini engelledi.

"POST-TRUTH" SEÇİM KAMPANYASININ ANKARA AYAĞINDA "2014'TE OYLARIMIZI ÇALDILAR" YALANI VARDI

Halbuki 2014'te CHP Ankara İl Başkanı olan Zeki Yalçın ve Bilişimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili olan Emrehan Halıcı, 2014 yerel seçimlerinden hemen sonra "Ankara'da seçim gecesi, sonrası çalınan, kaçırılan, değiştirilen tek bir sandık yoktur" açıklaması yapmışlardı.

Yine de 2019 Ankara seçimlerinde Mansur Yavaş ve CHP, 2014'te oylarının çalındığı iddialarını dile getirdi.

EKREM İMAMOĞLU'NUN POST-TRUTH PERFORMANSI: İSTANBUL İÇİN YALANLAR

Millet İttifakı'nın İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, hem 31 Mart hem 23 Haziran seçimleri öncesi kampanya boyunca yalan olduğu kesin olan bilgiler paylaştı ve öncesinde kendi kullandığı ifadeleri yalanlayan çok sayıda açıklama yaptı.Söylediği şeyleri ve ortaya koyduğu tavrı 'doğruymuş gibi' savunmaya devam etti.

İŞTE EKREM İMAMOĞLU'NUN SEÇİM SÜREÇLERİNDE SÖYLEDİĞİ BAŞLICA YALANLAR:

Yalan: "AK Parti'nin 31 Mart sonrası YSK'ya yaptığı tüm oyların yeniden sayılması talebine itiraz etmedik"

Gerçek: CHP bu süreçte oyların tamamının tekrar sayılmaması için YSK'ya itiraz dilekçeleri ile başvurdu. CHP'nin itirazı üzerine bazı ilçelerde başlayan tekrar sayımlar dahi durduruldu.

Yalan: "İmamoğlu'nun 31 Mart'tan sonra İBB'deki makam odasına getirdiği Atatürk tablosu, mazbatası iptal edildikten sonra kaldırıldı"

Gerçek: Belediye binasındaki kamera görüntülerinde, ilgili tablonun CHP İstanbul adayının ekibinde yer alan özel kalem müdür yardımcısı Kubilay Bayrak ve Basın Danışmanı Murat Ongun'un asistanı Burcu Ciner tarafından odacılara taşıttırılıp araca yüklendiği ve götürüldüğü görüldü.

Yalan: "Binali Yıldırım, 'İmamoğlu ile canlı yayına çıkmak için partiden izin almam gerekti' diyor"

Gerçek: Binali Yıldırım, "Tek başıma karar veremem. Ekrem Bey ile birlikte karar vereceğiz." sözlerinin maksatlı bir şekilde birilerinden izin alacakmış gibi lanse edildiğini açıkladı

Yalan: "Şehit itfaiye erinin taziyesine gittim. Bunun haberini İBB'nin sitesinden kaldırmışlar"

Gerçek: İlgili haber İBB'nin sitesinden hiç silinmedi.

Yalan: "Google'da 'Ekrem İmamoğlu' diye aratınca AK Parti reklamları çıkıyor, bunu satın almışlar"

Gerçek: Google'da "Ekrem İmamoğlu" diye aratınca ilk sırada İmamoğlu'nun başrolünde oynadığı reklam filmi çıkıyordu.

Yalan: 31 Mart sonrası Protothema isimli Yunan gazetesinde, CHP İstanbul adayı için ''İstanbul'u Pontuslu kazandı'' başlığı attı. İmamoğlu TV'de çıktığı programda "'Ne olduğu belirsiz kıyrıtık bir site, onu yazanı da adam yerine koymadım" dedi.

Gerçek: Yunan gazeteci Ioanna Kleftogianni: "Sn. İmamoğlu'yla bir gün geçirerek kampanyasını yakından izleme fırsatı buldum ve izlenimlerimi yazdım."

Yalan: Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Yunan medyasının 31 Mart'tan sonra İmamoğlu için "İstanbul'u fetheden Yunan" manşetine İmamoğlu'nun tepki göstermemesini gündeme getirmişti. İmamoğlu, Göksu'nun kendisi için "Siz anladınız onu" dediği yalanını söyledi.

Gerçek: Tevfik Göksu gerçekte şunu demişti: "CHP'nin adayı nereli? ["Trabzonlu" diye cevap veriliyor] E nasıl oldu Yunan medyası "İstanbul'u Yunan kazandı" dedi ses çıkmadı? Haaaa, olay büyük kardeşlerim, hesap büyük."

Yalan: İmamoğlu, "Beylikdüzü'nde kişi başına düşen yeşil alanı 9,5 metrekareye çıkardık"

Gerçek: Beylikdüzü'nde kişi başına düşen yeşil alan 3,52 metrekareye düştü.

Yalan: İmamoğlu: "CNN TÜRK'te katıldığım Tarafsız Bölge programının ardından görevli kameramanların işine son verildi"

Gerçek: CNN TÜRK şu açıklamayı yapmıştı: "Kurumumuz bünyesinde görev yapan kameramanlar görevlerinin başındadır"

Kaynak: ehamedya.com