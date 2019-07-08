Son dakika: Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek'e gidişi öncesi basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bosna Hersek'e gidişi öncesinde önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Balkanların barış, huzur ve refahı bizim için son derece önemli. Gelişmeleri uzaktan seyretme lüksümüz yok. Saraybosna zirvesi kapsamında işbirliği faaliyetlerini ele alacağız.

DOĞU AKDENİZ'DEKİ SÜRECİ AYNI KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYORUZ

Başkan Erdoğan, Doğu Akdeniz'de yaşanan sondaj gerilimi ile ilgili, "Şu anda sondaj gemilerimiz arama, tarama çalışmaları ile koordineli olarak kendi yol haritası içinde bu süreci devam ettiriyor. Bu konuda sağdan soldan bazı rahatsız edici sesler çıkabilir ama bu seslerin hiç birisinin bizi bu yolumuzdan alıkoymayacağını daha önce de zaten açıkladık. Bugün de aynı noktadayım, aynı şeyleri söylüyorum Süreci aynı kararlılıkla devam ettiriyoruz." dedi.

S-400'ÜN YÜKLEME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

S-400'lerin teslim sürecine de değinen Erdoğan, "Yolculuk hazırlığı, yükleme çalışmaları sürüyor. Nereye konuşlanacağını MSB ve Genelkurmay Başkanlığımız planlıyor. S-400'ler uçakla getirilecek. Ülkemiz, bölgemiz ve özellikle dünyamız için hayırlı olsun." diye konuştu.

Başkan Erdoğan ayrıca, illere teşekkür ziyaretleri yapacağını da söyledi.