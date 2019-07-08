Tepe isim Kandil’de etkisiz hale getirildi

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Terör örgütü PKK/ KCK'nın sözde başkanlık ve yürütme konseyi üyelerinden Diyar Garip Muhammed (Diyar Ghareeb Mohammed), Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) ortak operasyonuyla 3 koruması ve bağlantılı 4 kişi ile birlikte etkisiz hale getirildi. MİT ve TSK'nın ortak operasyonuyla 27 Haziran'da Kandil'in Kortek Virajları bölgesinde etkisiz hale getirilen teröristin, 23 aydır takipte olduğu öğrenildi. Operasyon, PKK'nın sözde ana karargahının bulunduğu Kandil'de ilk defa üst düzey bir PKK'lının etkisiz hale getirilmesiyle dikkati çekti.Nokta operasyon tamamen milli imkanlarla gerçekleşti. Terörist, örgüt elebaşları Murat Karayılan ve Cemil Bayık'la görüşmek için sivil görünümle Kandil'e girdiği sırada hedef alındı. "Halmat Diyar" kod adlı terörist 27 yıldır örgütteydi. Teröristin 2 MİT görevlisinin kaçırılması, Kuzey Irak'ta askeri üsse saldırısının da sorumlusu olduğu öğrenildi.ŞIRNAK'IN Gabar Dağı kırsalında insansız hava aracı Bayraktar tarafından tespit edilen silahlı 2 terörist çembere alındı. JÖH timlerinin sağladığı sıcak temasta 2 terörist silah ve mühimmatlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildi. Etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, terörden arananlar listesinde 300 bin TL ödülle gri kategoride yer alan sözde Gabar cephesi beşli yürütmede görevli Çektar kod adlı Mehmet Şirin Arslan olduğu tespit edildi. Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyindeki Zap ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekâtInda da 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.