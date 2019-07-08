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’den duygulandıran ‘Eren’ paylaşımı

Şehit Eren Bülbül anısına ‘Maçka’ ismini verdiği Boeing 787-9 tipi uçakla ilk seferini ’a gerçekleştiren (), sosyal medya hesaplarından Eren için duygulandıran bir video paylaştı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 8.7.2019 22:34 Güncelleme Tarihi: 8.7.2019 22:48
THY’den duygulandıran ‘Eren’ paylaşımı

Geçtiğimiz günlerde Boeing'e verdiği 787-9 Dreamliner tipi uçak siparişinden ilkini filosuna katan Türk Hava Yolları, yeni uçağına 2017 yılında Trabzon'da güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Eren Bülbül'ün memleketi 'Maçka' ismi verilmişti.

İlk seferini bu sabah saatlerinde İstanbul Havalimanı'ndan Trabzon'a gerçekleştiren Türk Hava Yolları, özel uçuşun akabinde 300 yolcusuyla birlikte Eren'in Maçka'daki kabrini ziyaret etmişti. Ziyaret sonrası THY, sosyal medya hesaplarından anlamlı bir video paylaştı. Trabzon'a gerçekleştirilen özel uçuş ve akabindeki kabir ziyaretine ilişkin görüntülerin yer aldığı görüntü izleyenleri duygulandırdı. THY tarafından "Biz Eren'leri hiç unutmadık ve unutmayacağız. İyi ki varsın Eren" notuyla paylaşılan video kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

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THY’den duygulandıran ‘Eren’ paylaşımı
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