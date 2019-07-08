Vatan sevgisi bacağımdaki mermi acısını azaltıyor

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul Saraçhane'de İBB önünde cuntacıların hedefi olan 15 Temmuz gazisi Mahmut Tuna, vatan sevgisiyle darbe gecesi sokaklara koştuklarını ifade ederek, "Bacağımda kurşun parçalarıyla yaşıyorum. Ama vatan sevgisi, kurşunların acısını azaltıyor" dedi. Yaşadığı olayın ardından 3 yıl geçmesine rağmen bacağında kurşun parçalarıylA hayatına devam ettiğini belirten Mahmut Tuna, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kuşatılması sırasında gazi oldum. Biri sağ baldır, biri sırt olmak üzere iki yerimden yaralandım. Bacağımdaki parçalanmış mermi kalıntılarıNI çıkaramayacaklarını, aksi taktirde sakat kalabileceğimi söylediler. Aylarca koltuk değneğiyle gezmek durumunda kaldım. Kışın, havanın soğumasıyla birlikte bacağımdaki mermi parçaları bazen canımı çok acıtıyor. Olsun, vatan sağolsun değil kol bacak canımız, kanımız feda olsun" dedi.Tuna "O kara gecede yaşananlar içimizde gizlenmiş, teşkilatlanmış olan bu hainleri ayıklayabilmemizin ülkemizin sırtında kambur olan bu yapılanmayı deşifre edebilmemizin yolunu açmıştır. Biz o gece bu olayı yaşamasaydık belki de içimizdeki bu hain yapılanmanın mensuplarının kimler olduğunu deşifre edemeyecektik. Millet olarak görevimizi yaptık. Kimimiz şehit, kimimiz gazi düştü. Allah tüm şehitlerimize rahmet şehitliği umut edip gazilikle yetinen ben ve benim gibi tüm gazilerimize şifalar versin" diye konuştu.