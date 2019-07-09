15 Temmuz gazileri kahraman doktorlarla buluştu

BUGÜN NELER OLDU

Darbe girişimi gecesi İstanbul'da TEM'deki olaylarda yaralananlara ilk müdahale Medipol'ün uzman kadrosundan gelmişti. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 3'üncü yıldönümünde Medipol Mega ve Esenler'de tedavi gören 6 kahraman, doktorlarıyla bir araya geldi.15 Temmuz'da FETÖ 8 bini aşkın asker, 74 tank, 36 helikopter ve 34 uçakla millet iradesini tutsak etmek için mevzilerini halka yöneltti. Vatan hainleri, suikastçiler sokaklara salınmış, köprüler tutulmuş, tüm yollar kapatılmıştı. Ancak hainler Türk milletinin vatan sevgisini hesaba katmamıştı. O gün yüzbinlerce vatansever sokağa çıkıp tanklara, jetlere, hainlere karşı direnişe geçti. Kimi şahadete yürüdü, kimi gazilik nişanını taktı, her biri ardında bir kahramanlık destanı bıraktı. Tarihin en uzun gecesinde hastane grubu Medipol de direnişin ve kahramanların yanındaydı. Acil Uzman Dr. Halil Koç ve Anestezi ve Reanimasyon Prof. Dr. Hüseyin Öz, gaziler Erdoğan Güney, Sabri Gündür, Mustafa Aras, Yaşar Demiral, Yasin Yavaş ve Engin Kurnaz tarafından ziyeret edildi.