25 milyon ardıç fidanı toprakla buluştu

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Tarım ve Orman Bakanlığı, yaygın kök sistemleri sayesinde erozyon ile mücadelede yüksek öneme sahip ardıç ağacı ile ilgili son derece önemli çalışmalara imza atıyor. Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ormancılıkta bir ilke imza atılarak suni yollardan ardıç fidanı üretiyor.Dünyada ardıç tohumlarının yalnızca ardıç kuşlarınca yenilerek dışkı yoluyla atıldığında çimlenebileceği düşünülüyordu. Ancak OGM, Isparta Eğirdir'de bulunan fidanlığında yaptığı çalışmalarla ardıç kuşları olmadan tohum üretti. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, dünyada ilk kez zor bir sürecin ardından ardıç tohumlarının çimlenmesini Türk ormancıların başardığını belirterek, "Bu işlemlerle 2011 yılından 2018 yılı sonuna kadar 25 milyon ardıç fidanı üretimi gerçekleştirdik. Ayrıca yine aynı dönemde yaklaşık 30 ton ardıç tohumu ürettik. Üretilen fidanlar ise Anadolu'muzun topraklarında yeniden yeşeriyor" dedi. Ardıçların ülke ormanlarının yüzde 3'ünü kapladığını ifade eden Pakdemirli şunları kaydetti: "Anadolu bozkırının umudu ardıçlar, özellikleri bakımından oldukça faydalı ağaçlardır. Bilhassa ardıçlar, soğuğa ve kuraklığa karşı dayanıklılıkları sebebiyle, iklim değişikliğinin kendini hissettirdiği dünyamızda ülkemizin geleceği açısından sigorta görevi üstlenecek. Ardıçlar, yaygın kök sistemleri sayesinde erozyon ile mücadelede ülkemiz için son derece önemli bir tür."