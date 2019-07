Barış Gücü’ndeki Türk askerlerine ziyaret

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı'na katılmak üzere dün Bosna Hersek'e geldi. Erdoğan, programı kapsamında Butmir Askeri Üssü'ndeki AB Barış Gücü bünyesinde bulunan Bosna Hersek Türk Temsil Heyet Başkanlığı Milli Destek Birlik Komutanlığı'nı da ziyaret etti. Törenle karşılanan Erdoğan, öğle yemeği yediği askerlerle sohbet etti. Erdoğan, konuşmasında ise özetle şunları kaydetti:"Türkiye'nin ne Avrupa'daki, ne Kuzey Afrika'daki, ne de Kafkasya, Balkanlar, Orta Asya'daki gelişmeleri uzaktan seyretme lüksü yoktur. Bu topraklarda yaşanan her olay, her hadise, doğrudan ve dolaylı olarak ülkemizi etkilemektedir.Suriye'de 8 yıldır devam eden iç savaştan en fazla etkilenen ülke Türkiye'dir.Kamışlı'da, bazı terör örgütlerinin dünyadaki koruyucuları, ülkemizden kaçıp giden hainler, hepsi bir araya gelmek suretiyle DEAŞ terör örgütünü bizim koruduğumuzu söyleyecek kadar ihanet içerisinde.Türkiye asla yayılmacı, müdahaleci bir perspektifle hareket etmemektedir. Biz sadece kendi milli güvenliğimizi, kendi vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini garanti altına almaya çalışıyoruz.Türkiye tüm varlığıyla bölgesinde ve ötesinde barış, güvenlik ve istikrarın teminatı olmaya devam edecektir."Erdoğan, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı'na katılacak heyet başkanları onuruna verilen yemek öncesi, Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konsey Başkanı Milorad Dodik ve Devlet Başkanlığı Konsey üyesi Şefik Caferoviç ile fotoğraf çektirdi.