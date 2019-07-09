‘Bilge Kral’ Aliya İzzetbegoviç’e dua

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in kabrinin de bulunduğu Kovaçi Şehitliği'ni ziyaret etti. Şehitlik girişinde kendisini bekleyen vatandaşları selamlayan Erdoğan, Meçhul Asker Anıtı'na ve Aliya İzzetbegoviç'in mezarına çelenk bırakarak dua etti. Erdoğan'a Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konsey üyesi Şefik Caferoviç, Bosna Hersek Halk Meclisi Başkanı Bakir İzzetbegoviç, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik etti. Ziyaretin ardından vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, hatıra fotoğrafı da çektirdi. Aliye İzzetbegoviç Bosna Hersek'e bağımsızlık yolunda liderlik etmesi ve derin bilgi birikiminden dolayı "Bilge Kral" olarak anılıyor.Başkan Erdoğan İzzetbegoviç'in oğlu Bakir İzzetbegoviç'le samimi görüntüler verdi.