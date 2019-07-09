Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Eğitim Bakanlığı’nın yeni misafiri ‘Pergel’

Eğitim Bakanlığı’nın yeni misafiri ‘Pergel’

Giriş Tarihi: 9.7.2019
Eğitim Bakanlığı’nın yeni misafiri ‘Pergel’
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait hayvan barınağında gördüğü 1 yaşındaki dişi köpeği sahiplendi. Köpek için bakanlığın bahçesinde kulübe yapıldı.
Selçuk, Akbaş kırması cinsi köpeğe Pergel ismini verdi. Pergel ile çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Selçuk, "Barınaktan bakanlığın bahçesine bir can getirdik. Zayıf ve uzun bacaklarına bakıp adını Pergel koyduk. Bakanlığa her hafta öğrenciler ziyarete geliyor. Kedimizi çok seviyorlardı, artık Pergel'i de severler. Bakarsınız her okul kendi bahçesinde kendi Pergel'ini besleyip sever" ifadelerini kullandı. Aylar önce ölmek üzereyken barınağa getirilen ve bakanlık personelinin de yakından ilgilendiği Pergel, kısa sürede yeni yaşam alanına uyum sağladı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Eğitim Bakanlığı’nın yeni misafiri ‘Pergel’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN