Eğitim Bakanlığı’nın yeni misafiri ‘Pergel’

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MilliEğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait hayvan barınağında gördüğü 1 yaşındaki dişi köpeği sahiplendi. Köpek için bakanlığın bahçesinde kulübe yapıldı.Selçuk, Akbaş kırması cinsi köpeğe Pergel ismini verdi. Pergel ile çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Selçuk, "Barınaktan bakanlığın bahçesine bir can getirdik. Zayıf ve uzun bacaklarına bakıp adını Pergel koyduk. Bakanlığa her hafta öğrenciler ziyarete geliyor. Kedimizi çok seviyorlardı, artık Pergel'i de severler. Bakarsınız her okul kendi bahçesinde kendi Pergel'ini besleyip sever" ifadelerini kullandı. Aylar önce ölmek üzereyken barınağa getirilen ve bakanlık personelinin de yakından ilgilendiği Pergel, kısa sürede yeni yaşam alanına uyum sağladı.