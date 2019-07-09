Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > FETÖ firarisi çift "gaybubet evi"nde yakalandı

firarisi çift "gaybubet evi"nde yakalandı

'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/) yönelik soruşturma kapsamında aranan karı koca, "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evinde gözaltına alındı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 9.7.2019 17:07 Güncelleme Tarihi: 9.7.2019 17:08
FETÖ firarisi çift gaybubet evinde yakalandı

Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan, örgütün Çankırı yapılanmasında "mahrem imam" olduğu iddia edilen S.Y. ile kentteki kadınlardan sorumlu olduğu öne sürülen eşi Ş.Y'nin, Ankara'nın Pursaklar ilçesinde olduğu belirlendi.

Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün "gaybubet evi" olarak adlandırdığı hücre evine operasyon düzenledi.

Operasyonda şüpheli çift yakalandı.

Evde yapılan aramada ise sahte kimlikler, bir miktar döviz ve Türk lirası ile dijital materyal ele geçirildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
FETÖ firarisi çift "gaybubet evi"nde yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN