FETÖ’cü SAT’çılara ağır müebbet talebi

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FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul'daki SAT ve SAS komutanlıklarında görevli 38 asker ile bu askerlerden sorumlu 14 FETÖ imamının yargılandığı davada sanıklar için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de görülen davada cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Mütalaada FETÖ'nün 14 mahrem imamı ile bu imamlara bağlı olan eski kurmay binbaşı Hakan Egemen, eski binbaşılar Murat Çetinkaya ve Zeki Bayer, eski yüzbaşı Yalçın Erdoğan'ın aralarında olduğu 38 askerin anayasayı ihlal suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi. Mahrem imamlardan Kemal Işıklı'nın BDDK çalışanı olduğu, Servet Memiş'in elebaşı Gülen'in de kaldığı Altınşehir'deki FEM dershanesine gittiği açıklandı.