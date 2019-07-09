Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > FETÖ'nün "kadın zabıt katipleri sorumlusu" yakalandı

'nün "kadın zabıt katipleri sorumlusu" yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü () üyesi olduğu iddiasıyla 3 yıldır aranan şüpheli, 'de yakalandı.

Giriş Tarihi: 9.7.2019 15:00
FETÖ'nün kadın zabıt katipleri sorumlusu yakalandı

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliğince FETÖ'ye yönelik soruşturmalar kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan Ayşe K'nin Eskişehir'de olduğunu belirledi.

İstanbul Anadolu Bölge İdare Mahkemesinde zabıt katipliği yaparken meslekten ihraç edilen Ayşe K, 71 Evler Mahallesi'nde saklandığı evde gözaltına alındı.

Terör örgütünün sözde "kadın zabıt katiplerinden sorumlu ablalarından" olduğu ve gizli haberleşme programı "ByLock" kullandığı iddia edilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmanın sürdüğü İstanbul'a gönderilecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
FETÖ'nün "kadın zabıt katipleri sorumlusu" yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN