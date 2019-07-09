Göçmen kaçakçılarına büyük darbe: 55 gözaltı

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İzmir merkezli olarak 9 ilde göçmen kaçakçılığı yapan üç ayrı gruba yönelik düzenlenen operasyonda, 55 kişi gözaltına alındı. Zanlıların göçmenlerin doğu illerinden teslim alınmasından, deniz yoluyla kaçmalarına kadar tüm ayrıntıları organize ettikleri öğrenildi. Gazetecilere açıklama yapan İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Kuzey Ege'den Akdeniz'e kadar olan alanda, bu işi en çok yaptığını değerlendirdiğimiz gruplar, göçmen kaçakçılığı yapan suç örgütleriydi bunlar. Bu örgütlerin çalışmalarına belki en büyük darbeyi vurmuş olduk bu süreçte" dedi.