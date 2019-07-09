Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Hakkari'den acı haber! 2 asker şehit

'den acı haber! 2 asker şehit

Son dakika haberi: , 'de teröristlerce askeri araca düzenlenen saldırıda 2 askerin şehit olduğunu, bir askerin yaralandığını açıkladı.

Giriş Tarihi: 9.7.2019 12:54 Güncelleme Tarihi: 9.7.2019 13:02
Hakkari'den acı haber! 2 asker şehit

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Hakkâri bölgesinde 9 Temmuz 2019 tarihinde bir askeri araca PKK'lı teröristlerce uzak mesafeden yapılan saldırı sonucu iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır." açıklaması yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı açıklaması şöyle:

"Hakkâri bölgesinde 9 Temmuz 2019 tarihinde bir askeri araca PKK'lı teröristlerce uzak mesafeden yapılan saldırı sonucu iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır.

OPERASYONLAR SÜRÜYOR

Bölgede operasyonlara devam edilmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz."

.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Hakkari'den acı haber! 2 asker şehit
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN