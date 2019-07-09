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İşte 'cü hain darbe girişimi gecesi kameralara yansıyan en çarpıcı görüntüler

DHA, 'cü hain darbe girişimi gecesi kameralara yansıyan en çarpıcı görüntüleri bir araya getirdi.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 9.7.2019 16:31 Güncelleme Tarihi: 9.7.2019 16:34
İşte 15 Temmuz FETÖ'cü hain darbe girişimi gecesi kameralara yansıyan en çarpıcı görüntüler

15 Temmuz darbe girişimi gecesi en kritik noktalarda Demirören Haber Ajansı (DHA) ekiplerinin kameraları kayıttaydı. Kentte hareketlilik tankların otoyollara çıkmasıyla başlamıştı. Darbecilerin yönlendirdiği askerler köprüleri ulaşıma kapatıp valilik, belediye, emniyet müdürlüğü ve çevik kuvvet binaları işgal etmek için hazırlık yapıyordu. Halkın da karşı koyması ile bu noktalarda sabaha kadar süren çatışmalar yaşandı, çok sayıda kişi şehit düştü, gazi oldu. İşte o anlarda Demirören Haber Ajansı'nın kameralarına ve güvenlik kameralarına yansıyan en çarpıcı görüntüler.

15 Temmuz FETÖ'cü hain darbe girişimi gecesinden çarpıcı görüntüler

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İşte 15 Temmuz FETÖ'cü hain darbe girişimi gecesi kameralara yansıyan en çarpıcı görüntüler
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