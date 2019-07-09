O terörist Selahattin Demirtaş’ın kongresine katılmış

Kandil'in Kortek Kampı yakınlarında, geçen 27 Haziran günü MİT ve TSK'nın ortak operasyonuyla gerçekleştirilen hava harekâtında öldürülen sözde KCK Yürütme konseyi üyesi Diyar Garip Muhammed'in kapatılan BDP'nin, 14 Ekim 2012'de Ankara'daki 2. Olağanüstü Kongresi'ne katıldığı ortaya çıktı. Halen cezaevinde tutuklu bulunan ve o dönem BDP'nin eş başkanları olan Selahattin Demirtaş ile Gültan Kışanak tarafından davet edilen teröristin elabaşı Abdullah Öcalan'ın önerisiyle Irak'ta kurulan Kürdistan Demokratik Çözüm Partisi'nin (PÇDK) genel başkanı olarak kongreye katıldığı öğrenildi.

PKK'nın sözde başkanlık ve yürütme konseyi üyesi Diyar Garip Muhammed etkisiz hale getirildi

Habur Sınır Kapısı'ndan giriş yapan teröristin, beraberindeki PÇDK sözde meclis üyesi Azad Mahmud, Abdullah İsmail ve PÇDK Kadın Meclisi temsilcisi Çilnur Garip ile Diyarbakır Büyükşehir Belediyesini de ziyaret ettiği de belirlendi. Dönemin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hafize İpek'in protokol kapısında karşıladığı teröristlerin daha sonra DTK Genel Başkanı Aysel Tuğluk ile eski milletvekili Özdal Üçer'i ziyaret ettikleri öğrenildi. Muhammed'in, Erbil'de Öcalan'ın cezaevi koşullarına dikkat çekmek için 2015'te konferans yapmak istediği, ancak bölgesel Kürt yönetimince izin verilmediği ortaya çıktı.