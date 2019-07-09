Pençe’de 4 Çukurca’da 3 terörist öldürüldü

Kuzey Irak'ın Hakurk Vadisi'nin teröristlerden temizlenmesi amacıyla sınır ötesinde başlatılan 'Pençe Harekatı' devam ederken, düzenlenen hava harekatında 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Hakkari'nin Çukurca ilçesinde ise 3 terörist öldürüldü.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Kuzey Irak'ın Hakurk Vadisi'nde başlatılan 'Pençe Harekâtı' devam ediyor. 27 Mayıs'ta 20 bin özel eğitimli komando ise özel kuvvetleri komutanlığına bağlı birliklerin katıldığı 'Pençe Harekâtı'yla koordineli olarak Zap ve Gara bölgesine düzenlenen hava harekâtında 4 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Düzenlenen hava harekâtlarıyla terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler de vuruldu. Harekât kapsamında, şu ana kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 67'ye yükseldi.

Hakkâri'nin Çukurca ilçesinde düzenlenen operasyonda ise 3 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerle birlikte silah ve mühimmatlar ele geçirildi. Bölgede operasyonlar sürüyor.

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