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" bölgeye çatışma ve istikrarsızlığın getirilmesinin asıl sebebidir"

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi () Güvenlik Ajansı Müsteşarlığı, terör örgütü 'yı bölgeyi istikrarsızlaştırmak ve çatışmaya sürüklemekle suçladı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 9.7.2019 19:41
PKK bölgeye çatışma ve istikrarsızlığın getirilmesinin asıl sebebidir

Güvenlik Ajansı Müsteşarlığından yapılan yazılı açıklamada, IKBY'deki bazı tarafların, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde başkanlık ve yürütme konseyi üyelerinden Diyar Garip Muhammed'in önceki gün Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ortak operasyonuyla etkisiz hale getirilmesinde Müsteşarlıkla iş birliği yaptığı yönündeki iddialarına tepki gösterildi.

"PKK'YA KARŞIYIZ"

Örgütün yuvalandığı IKBY sınırlarındaki eylemlerine değinilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"PKK bölgeye çatışma ve istikrarsızlığın getirilmesinin asıl sebebidir. IKBY'deki 800'den fazla köy ve yerleşim biriminin yeniden imarı önünde yıllardır engel teşkil ediyorlar."

Açıklamada, Güvenlik Müsteşarlığının, PKK'nın faaliyetlerine karşı olduğu, idari sistem ve vatandaşların can güvenliğinden de IKBY'nin sorumlu olduğu kaydedildi.

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"ÖZGÜR IKBY'NİN KURTARILMAYA İHTİYACI YOK"

Örgütün IKBY'deki eylemlerine dikkat çekilen açıklamada, "Özgür IKBY'nin, kurtarılmaya ihtiyacı yok." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca terör örgütü PKK'ya yakın bazı medya organlarının, IKBY'nin güvenlik kurumlarının TSK ve MİT'in ortak operasyonunda iş birliği yaptığı yönündeki iddiaları reddedildi.

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