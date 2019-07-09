Rus Bakan’a menemen tarifi

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Rusya'nın ?Yekaterinburg kentinde düzenlenen ve Türkiye'nin bu yıl partner ülke olarak katıldığı INNOPROM Uluslararası Sanayi Fuarı, renkli görüntülere sahne oldu. Dünya çapında yaklaşık 600 firmanın katıldığı sanayi fuarında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Rus mevkidaşı Denis Manturov tadım alanını ziyaret etti. Burada Bakan Varank, Manturov'a Türk kahvaltısının vazgeçilmezleri arasında yer alan menemeni tanıttı. Rus mevkidaşına menemen ikram eden Varank, Türk aşçılardan menemen yapmalarını da istedi. Bunun üzerine tadım alanındaki aşçılar menemenin nasıl yapıldığı uygulamalı olarak Rus bakana anlattı. Varank ve Manturov, menemenin yapımına eşlik etti.