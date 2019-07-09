Saraybosna’da Maarif Okulları’na ziyaret

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a Bosna Hersek ziyaretinde eşlik eden eşi Emine Erdoğan, Saraybosna'da Maarif Okulları'nı ziyaret etti. Maarif Vakfı Başkanı Birol Akgün'den bilgi alan Emine Erdoğan, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Okuldaki kreşte eğitim gören küçük çocuklarla da oyunlar oynayıp tek tek ilgilenen Erdoğan, el sanatları merkezinde Boşnak kadınların el emeği ürünleri inceledi. Emine Erdoğan, "Bosna Hersek Devlet Konseyi Başkanı'nın eşi Vildana Caferoviç ile Türkiye'nin gururu Maarif Okulları'nı ziyaret ettik, faaliyetleri hakkında bilgi aldık. Ayrıca Boşnak kardeşlerimizin el emeği ürünleri görmekten memnuniyet duydum" dedi. Yunus Emre Enstitüsü'nü de ziyaret eden Emine Erdoğan, "Bosna-Hersek devlet okullarında Türkçe'nin seçmeli yabancı diller içinde en çok tercih edilen dillerden olduğunu memnuniyetle öğrendim" ifadesini kullandı. Emine Erdoğan ve Vildana Caferoviç, tarihi Başçarşı'yı da gezdi. Türk ve Boşnak vatandaşlar, Emine Erdoğan ile Caferoviç'e yoğun ilgi gösterdi. Emine Erdoğan, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.