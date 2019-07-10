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unutulursa biz ölürüz’

Giriş Tarihi: 10.7.2019
‘15 Temmuz unutulursa biz ölürüz’
Marmaris'te FETÖ'nün hain darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaldığı otele düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Nedip Cengiz Eker'in anne ve babası 15 Temmuz'un asla unutulmamasını, gelecek nesillere iyi anlatılmasını istiyor. Anne Güzel Eker "15 Temmuz asla unutulmasın, eğer unutulursa biz o gün ölürüz. Biz o gün gerçekten ölürüz. Hiçbir zaman unutulmasın. Unutulursa bütün şehit anneleri üzülür" dedi. Baba Nihat Eker ise"Biz hayatta olduğumuz müddetçe bu acı hiçbir zaman içimizden çıkmayacak. Sanki 15 Temmuz günü gibi acıyı yaşıyoruz" diye konuştu.
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