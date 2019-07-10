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Son Dakika: 15 Temmuz yıldönümü öncesi Başsavcılık’tan peş peşe operasyon

Son Dakika Haberi: ’nün içerisindeki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında bugün yeni bir operasyon düzenlendi. Dün Tamamı muvazzaf 176 asker hakkında gözaltı kararı verilmişti. Bugün ise Jandarma Genel Komutanlığı’nda görevli tamamı muvazzaf 28 asker hakkında daha gözaltı talimatı verildi.

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 10.7.2019 07:57 Güncelleme Tarihi: 10.7.2019 08:05
Son Dakika: 15 Temmuz yıldönümü öncesi Başsavcılık’tan peş peşe operasyon

Fetullahçı Terör Örgütü'nün mahrem imamlarıyla ankesörlü hat üzerinden görüştükleri tespit edilen Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına yönelik operasyon için düğmeye basıldı.

Dün İstanbul Cumhuriyet Bassavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda 100'ü Kara, 33'ü Hava, 37'si Deniz ve 6'sı Sahil Güvenlik Komutanlığına mensup tamamı muvazzaf toplam 176 askeri personel hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Ankesörlü telefon soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 1 albay, 2 yarbay, 5 binbaşı, 7 yüzbaşı, 100 üsteğmen, 18 teğmen ve 43 astsubay bulunduğu öğrenilmişti.

TAMAMI MUVAZZAF 28 ASKER...

Bugün ise yeni bir operasyona daha imza atıldı. Jandarma Genel Komutanlığı'nda görevli tamamı muvazzaf 28 askere yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerden 1'inin yarbay, 1'inin yübaşı, 12'sinin üsteğmen ve 14'ünün astsubay olduğu öğrenildi.

Şüphelilerin yakalanmaları ve gözaltına alınmaları işlemlerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, Organize Suçlarla Mücadele ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediyor.

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Son Dakika: 15 Temmuz yıldönümü öncesi Başsavcılık’tan peş peşe operasyon
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