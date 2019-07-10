175 darbeciye 10’ar kez ağırlaştırılmış müebbet

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FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişimi Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen Jandarma Genel Komutanlığı davasında sanık savunmaları tamamlandı. Savcılık mütalaasında, sanıklardan 175'i hakkında, "Anayasal düzeni ihlal" suçundan 1'er kez, "kasten adam öldürme" suçundan 9'ar kez olmak üzere toplamda 10'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis talebinde bulundu. Ayrıca aynı sanıkların "askeri komutanlıkların gaspı" suçlamasından ise birer kez müebbet hapis cezası talep etti. Ayrıca aynı sanıklar hakkında 6 kişiyi öldürmeye teşebbüs ve 38 kişiyi alıkoyma suçlamasından da değişen sürelerde hapis cezası istendi. Sanıkların başında dönemin Jandarma Genel Komutanı Org. Galip Mendi'nin özel kalem müdürü darbeci albay Erkan Öktem geldi. Öktem, 15 Temmuz'da Mendi adına birliklere sahte mesajlar göndermişti. Öktem, TEM Daire Başkanı Turgut Aslan ile koruması Hasan Gülhan'ın rehin alınması talimatını vermişti. Öktem'in silahından çıkan kurşunlarla Gülhan şehit düşerken, Aslan ağır yaralınmıştı. Eski yarbaylar Bülent Ak, Yusuf Köz, Yasin Kayabaşı ve Cemal İyigün'ün de 10'ar kez ağırlaştırılmış ve 1'er kez müebbet hapsi istendi.Öte yandan İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada FETÖ'ye üyeliğinden tutuklu yargılanan gazeteci Mehmet Gündem, 6 yıl 10.5 ay hapis cezasına çarptırıldı.