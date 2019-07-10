Aklımda sadece özgürlük vardı

15 Temmuz darbe girişimi sırasında medyayı susturmak isteyen hainler, 66. Mekanize Piyade Tugayı'ndan araçlarla çıkarak SABAH-atv binasının bulunduğu Balmumcu'ya geldi. Hedefleri binada bulunan tüm yöneticileri infaz edip direnen personeli de öldürmek ya da rehin almaktı. Ancak geldiklerinde Turkuvaz Medya çalışanları ile vatandaşlar çoktan binanın güvenliğini sağlamıştı. O gece orada olanlardan biri de 4 çocuk babası 40 yaşındaki Cengizhan Taşkıran'dı. Taşkıran, darbecilere direnmek için Vatan Caddesi'ne gitmek üzere yoldaydı. SABAH'ın önünde kalabalığı gördü ve durdu.

15 Temmuz FETÖ'cü hain darbe girişimi gecesinden çarpıcı görüntüler

Geçimini motokuryelik yaparak sağlayan Taşkıran ekmek teknesiyle birlikte gazetesini korumak için yerini almıştı. FETÖ'cü hainler emellerine ulaşamayacaklarını anlayınca binayı ateş altına alıp önündeki vatandaşların üzerlerine araçlarını sürmüştü. O sırada Taşkıran'ın motorsikleti hurdaya döndü. Olay yerinde o geceyi anlatan Taşkıran, "O gece var olma mücadelesi verdik. Hiç düşünmeden sokağa çıktım aklımda özgürlük vardı ya ölecektim ya özgür olacaktım" dedi.







ÇOK ŞÜKÜR DARBEYİ ENGELLEDİK

Taşkıran, "Vatan sevdasıyla yola çıktım. Vatana motorum değil canım feda olsun ama ben ekmeğimi motosikletimle kazanıyorum. Cumhurbaşkanımızın halka seslenip 'sokağa inin darbeye karşı direnin' açıklamasından sonra sokağa çıktım. Askeri araçlar hızla gelirken karşılarına çıkmak istedim bu sırada askerler araçlardan da ateş ederek kalabalığın arasından geçti ve benim motosikletimi de altına alarak parçaladı. Hatta o gün parçalanmış motosikleti yola tekrar koymaya çalıştım ki geçiş yapamasınlar. O gece var olma mücadelesi verdik. Hiç düşünmeden sokağa çıktım. Aklımda özgürlük vardı. Ya ölecektim ya özgür olacaktım. Darbeciler o gece havaya ve üzerimize ateş açarak binanın önünden geçti. Motosikletimi ve kendimi darbecilerin kamyonlarının önüne attım. Çok şükür darbe girişimini engelledik. Ancak hala Balmumcu'daki SABAH-atv binasının önünden geçerken o geceyi hatırlayıp heyecanlanıyorum.







OĞLUM DA SOKAKTAYMIŞ

Taşkıran'ın en büyük oğlu da darbe gecesi dışarı çıkmış: O gece oğlum da benden habersiz sokaklara çıkmış. Darbecilere karşı arkadaşlarıyla karşı koymaya çalışmış. Çok sonra söyledi bunu bana. Nedenini sorduğumda beni örnek aldığını söylemişti.