CHP’li işçi 9 gündür açlık grevinde

BUGÜN NELER OLDU

CHP'li Çiğli Belediyesi'nde işten çıkarılan 40 çalışanın belediye önünde başlattığı oturma eylemi sürüyor. Eylem yapanlar arasında bulunan eski CHP Çiğli İlçe Başkanı Zeynel Mertoğlu'nun başlattığı açlık grevi ise 9 gündür devam ediyor. Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, CHP Çiğli İlçe Eski Başkanı Zeynel Mertoğlu, CHP Çiğli Gençlik Kolları Başkanı Baransel Güler'in de aralarında bulunduğu 40 çalışanı işten çıkartmıştı. 600 kişi imzalarıyla eylem yapan işçilere destek olurken sağlık problemleri yaşayan Mertoğlu, buna rağmen işten çıkartılanlar tekrar işe alınana kadar açlık grevini sürdüreceğini açıkladı.