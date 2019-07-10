CHP’li vekillerin tahrikleri Meclis’te gerginliğe neden oldu

BUGÜN NELER OLDU

TBMM Genel Kurulu'nda CHP'liler ile MHP'liler arasında İstanbul seçimi nedeniyle gerginlik yaşandı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in, "İstanbul'a mitil atmaya gelip havluyu atansınız. Üyeleriniz 'MHP'liyim' demeye utanıyor" deyince tansiyon yükseldi. MHP'liler Özel'in üzerine yürürken, diğer vekiller araya girerek tartışmanın büyümesini önledi. MHP Grup Başkanvekili M. Levent Bülbül ise CHP'nin "millete poz vermek için" af konusunu gündeme getirdiğini söyledi. Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili araştırma önergesinde CHP'li vekillerin genel başkanlarına bile sahip çıkmadıklarını kaydeden Bülbül, "Bize sahte kahramanlık yapmayın" dedi.