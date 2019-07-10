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Cumhurbaşkanlığı’ndan kritik görüşme: ile flaş “” adımı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Federasyonu Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti. Toplantıda Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu liderlerinin Suriye konusundaki etkin ve sürekli iletişimlerinin devam edeceğinin altı çizildi.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 10.7.2019 18:44 Güncelleme Tarihi: 10.7.2019 19:00
Cumhurbaşkanlığı’ndan kritik görüşme: Rusya ile flaş “Suriye” adımı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Rusya'nın Suriye Özel Temsilcisi Lavrentyev'i Beştepe'de kabul etti. Heyetler arası gerçekleşen toplantıda Suriye'deki son gelişmeler masaya yatırıldı. Toplantıda Türkiye'nin ulusal güvenlik öncelikleri vurgulandı.

İDLİB MUTABAKATI DETAYI

Ayrıca, İdlib Mutabakatı'nın korunması, anayasa komisyonunun kurulması ve ilanı, Suriye'nin genelinde terörle mücadele, güvenli bölge, DEAŞ, PKK/YPG/PYD dâhil tüm terör unsurlarına karşı mücadele, Suriye'nin toprak bütünlüğü çerçevesinde siyasi çözüme ulaşılması ve Suriye'nin yeniden inşaası konuları ele alındı.

ÜÇLÜ VE DÖRTLÜ ZİRVE ELE ALINDI

Öte yandan yakın zamanda yapılması öngörülen 'Suriye' konulu üçlü zirve (Türkiye, Rusya, İran) ve ardından gerçekleşecek dörtlü zirvenin (Türkiye, Rusya, Fransa, Almanya) gündemi ve tarihleri değerlendirildi. Toplantıda; Türkiye'nin güvenlik endişelerinin giderileceği ve bölgenin tüm terör gruplarından temizleneceği ifade edildi.

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ETKİN VE SÜREKLİ İLETİŞİM DEVAM EDECEK

Suriye konusunda iki ülke iş birliğinin güven ve şeffaflık ilkeleri doğrultusunda sürdürülmesinin önemine, vurgu yapıldı. Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu liderlerinin Suriye konusundaki etkin ve sürekli iletişimlerinin devam edeceğinin de altı çizildi.

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Cumhurbaşkanlığı’ndan kritik görüşme: Rusya ile flaş “Suriye” adımı
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