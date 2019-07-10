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Düşük not veren profesöre 5 ay hapis

Giriş Tarihi: 10.7.2019
Öğrencisine bilerek düşük not vererek sınıfta kalmasına neden olmakla suçlanan Prof. Dr. Nurdoğan Rigel, 5 ay hapis cezası aldı. İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü son sınıf öğrencisi Savash Porghamrezaeieh, Bölge İdare Mahkemesi'ne başvurup düşük not aldığı dersin sınavın kağıdının yeniden incelenmesini talep etti. Mahkeme, öğrencinin Haber Analiz dersinde 65-72 arası not alması gerekirken 35 aldığını tespit ederek notun değiştirilmesine hükmetti. İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davada Rigel, hiçbir öğrencisi ile sorun yaşamadığını savunarak suçlamaları kabul etmedi. Rigel, "Görevi kötüye kullanmak" suçundan 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme iyi hal indirimi ile cezayı 5 aya düşürdü ve 5 yıl süre ile erteledi.
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Düşük not veren profesöre 5 ay hapis
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