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sanığı SAT'çılar ile "mahrem imamları"nın davası

23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan duruşmaya, 34 tutuklu sanık ile avukatları katıldı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 10.7.2019 10:54
FETÖ sanığı SAT'çılar ile mahrem imamlarının davası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı da duruşmada hazır bulundu. Sanıkların taleplerinin alınmasıyla duruşma devam ediyor.?

MÜTALAADAN

Mütalaada, sanıklar eski Albay Şeyhmus Direk, eski Binbaşı Hakan Egemen ile mahrem imam olan sanıklar Servet Memiş, Yusuf Baytar, Ahmet Taşçıoğlu, Emrullah Merallı, Önder Yılmaz, Kemal Işıklı, Nihat Mengi ve Sadık Yılmaz'ın ''Anayasayı ihlale azmettirme'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi.

Aralarında eski binbaşılar Zeki Bayer, Murat Çetinkaya, Tahsin İşlekel'in olduğu 34 sanığın da mütalaada, "Anayasayı ihlal'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Toplam 45 sanığın da "terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenilen mütalaada, 7 firari sanığın dosyalarının ayrılmasına ve tutuksuz sanıklar Şeyhmus Direk ile Timur Ağca'nın da tutuklanması istendi.

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FETÖ sanığı SAT'çılar ile "mahrem imamları"nın davası
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