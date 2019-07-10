Gazetecilik mi, algı yönetimi mi? Ertuğrul Özkök yeniden sahnede!

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) yabancı medya kuruluşlarının, kuruluşundan bugüne değin Türkiye'deki kritik olaylara ilişkin tavrını analiz eden bir rapor yayımladı. Çalışan profillerinin de incelendiği raporda çalışanların geçmişte hangi mecralarda görev yaptığı ağ analizleriyle ortaya konuldu.

Raporda yabancı kuruluşların Türkiye'de birçok internet sitesi ve YouTube kanalı açmasına dikkat çekilirken, uluslararası medya kuruluşlarının Türkiye uzantılarını muhalif medyanın en önemli gücü haline getirdiğine dikkat çekildi.

Açık kaynak bilgileriyle derlenen bu rapora bazı kesimler tarafından itibarsızlaştırma operasyonu yapıldı. Bu operasyona dahil olan isimlerden birisi de Türkiye'nin en karanlık dönemlerinde attığı provokatif manşetlerle bilinen Ertuğrul Özkök.

GEÇMİŞİ PROVOKASYON DOLU!



Hürriyet Gazetesi'nde bir dönem Genel Yayın Yönetmenliği görevini yapan Özkök'ün geçmişi hazırladığı provokatif haberlerle dolu.

A Haber Analiz haberinde Ertuğrul Özkök'ün gazetecilik geçmişini irdeledi. İşte Özkök'ün ülkesine ihanetle dolu kariyeri!

Utanç manşetlerinin mimarı Ertuğrul Özkök yeniden devrede!