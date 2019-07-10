Hakkâri’den acı haber: 2 şehit

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Hakkâri'de, PKK'lı teröristlerce askeri araca düzenlenen saldırıda Piyade Uzman Onbaşı Hüseyin Mertoğlu ve Hava Savunma Üsteğmen Emre Kargın şehit olurken, bir asker de yaralandı. Kaçan teröristlerin yakalanması için operasyon başlatıldı.Şehitlerden Uzman Onbaşı Hüseyin Mertoğlu'nun (27) bir yıl önce göreve başladığı ve bekar olduğu öğrenildi. Burdur'un Çeltikçi ilçesine bağlı Bağsaray köyünde oturan baba Mehmet ve anne Ayşe Mertoğlu acı haberi alınca gözyaşlarına boğuldu.Şehit Emre Kargın'ın acı haberi de Muğla'nın Dalaman ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı. Oğullarının şehadet haberini askeri yetkililerden alan anne Saadet Kargın (51) ve baba Muhammet Kargın (55) yıkıldı. Acılı baba "Vatanımıza ve milletimize bir oğlan feda ettik. Dış güçlerin desteği olmasa bu hainler atacak roket bulamazlar" dedi. Şehitlerin naaşları dün Hakkari'de düzenlenen askeri törenin ardından memleketlerine uğurlandı.Öte yandan Hakkari'de Jandarma Teğmen Güngör Dolunay, 29 Haziran'da Doğanlı Köyü kırsalındaki operasyonda şehit oldu. Kaçan 3 terörist Çukurca ilçesi Han Yaylası'nda kıstırılarak öldürüldü. Bu 3 hainin 1 Haziran'da Çukurca Köprülü mevkiinde Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Ercan Sanca ve Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Sait Barış'ı da şehit ettiği belirlendi.