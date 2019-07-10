“İstanbul’da CHP’nin referansı AK Parti’nin başarı grafiği olacak”

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İstanbul ?Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Mayıs 2019 itibari ile sayılarla İstanbul Büyükşehir Belediyesi adında hazırlanan bir kitapçığı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sundu. Göksu, "Sizin başarı grafiğiniz, bu kitapçıktaki büyükşehir belediyesinin ulaştığı bu başarılara göre değerlendirilecek. Bu veriler İmamoğlu ve CHP yönetimi için bir referans ve mukayese imkânı oluşturacaktır" dedi. Göksu, yeni dönemde şehir ekonomisi, istihdam, afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi, ulaşım, temiz çevre ve sivil toplumun güçlendirilmesi gibi konularda hassasiyet göstereceklerini belirtti.