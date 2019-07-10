Kuzey Irak’ta 3 PKK’lı öldürüldü

BUGÜN NELER OLDU

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Kuzey Irak'ın Hakurk Vadisi'ne yönelik başlatılan Pençe Harekâtı devam ediyor. 20 bin özel eğitimli askerin adım adım temizlediği Kuzey Irak'taki kamplara bir hava harekatı daha yapıldı. İHA'ların tespit ettiği teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla Diyarbakır 2'inci Hava Kuvvet Komutanlığı'ndan F16 savaş uçakları havalandı. Sınır birliklerine saldırı hazırlığındaki teröristlere yönelik Haftanin ve Metina bölgelerine Pençe Harekâtı ile koordineli düzenlenen hava harekatında, 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Hava harekatında, terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler de vuruldu.