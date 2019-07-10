O gece kimse ‘ölürüz’ diye korkmadı

'YEĞENİM DİZLERİMDE ŞEHİT OLDU"

Gazi Engin Kurnaz: Tank yeğenimle beni beton bariyerlere sıkıştırarak benim gazi olmama, yeğenimin de şehit olmasına neden oldu. Yeğenim dizlerimde şehit oldu. Önümde yatan kişinin yüzünü çevirince yeğenim Muhammet Ali Aksu olduğunu gördüm. Bir bakıyorum 3-5 metre ileride sağ kolu kopmuş onu yanına getirdim. Sonra baktım 5-10 metre ileride sağ bacağını buldum. O anları kesik kesik hatırlıyorum. Çünkü görenler sürekli bayılarak ağladığımı söylüyor.

15 Temmuz FETÖ'cü hain darbe girişimi gecesinden çarpıcı görüntüler

'TANKLA EZDİLER, ATEŞ AÇTILAR'

Gazi, milli kick boks sporcusu Yasin Yavaş: Aksaray yönünden gelen bir tankı durdurmaya çalıştık. Bir vatandaş arabasını tankın önüne çekti buna rağmen tank otomobili sürükledi. Koşarak tankın üstüne çıktık. Darbeci yüzbaşı Serdar Değirmendere beni aşağı indirmeye çalıştı. Beni vuracağını söylediği için onu yumruklamaya başladım. O bayıldıktan sonra aşağıdakilere aracı durdurmalarını söyledim. Bu arada bacak kemiğimin dışarı çıktığını, elimde kırıklıklar oluştuğunu farkettim. Ezilenler, vurulanlar vardı. Biz onlar için koştururken polisler beni tutup yaralı olduğumu söylediler. Vücudumda, suratımda kan vardı. Kulağımın içi kan dolmuştu ancak olayın şokuyla ne olduğunu bilmiyordum. Halkı önce tankla ezdiler sonra ateş açtılar.







'VATANI KURTARMA DERDİNDEYDİK'

Gazi Osman Kamacı: Darbe girişimine karşı koymak için Kocaeli'den İstanbul'a doğru yola çıktık. Açılan ateş ve vücuduna saplanan şarapnel parçaları nedeniyle yaralandım. Eskİ İstanbul yolunu kulanıp Anadolu Otoyolu Orhanlı gişelerine ulaştık. Darbecilerin vatandaşlara ateş açtığını gördük. Arkadaşımla yaralıları araca aldık. 3 tane polis aracı gördük. 2 polisten biri şehit olmuştu. Onlara yardıma giderken karşıdan çapraz ateş açtılar, keskin nişancılar vardı. Orda bizi taradılar, bir arkadaşım şehit oldu. Ben de kolumdan yaralandım.O gece kimse ölümü düşünmedi, kimsede korku yoktu. Herkes vatanı nasıl kurtarırım derdindeydi.