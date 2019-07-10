Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Suriye sınırındaki orman yangını sürüyor

sınırındaki orman yangını sürüyor

'de askeri muhalifler ve rejim karşıtı silahlı grupların İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içinde kalan Bayırbucak bölgesine operasyon başlatmasının ardından rejiminin Türkmendağı'na yaptığı topçu saldırısı nedeniyle çıkan orman yangını sürüyor.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 10.7.2019 19:24 Güncelleme Tarihi: 10.7.2019 19:25
Suriye sınırındaki orman yangını sürüyor

Esed güçlerinin Lazkiye kırsalından Bayırbucak (Türkmendağı) bölgesindeki sivil yerleşim yerlerine top atışları devam ediyor.

Top atışları nedeniyle Hatay'ın Yayladağı ilçesinde sınıra yakın alanın Suriye tarafında dün başlayan orman yangını sürüyor.

Yükselen dumanlar ve rejimin top atışlarına hedef olan yerleşim yerleri Yayladağı ilçesinden görülüyor.

Çatışma ve top sesleri ilçeden duyulurken, yangının Türkiye'ye sıçramaması için Yayladağı Orman İşletme Şefliğine bağlı yangın söndürme ekipleri hazır bekletiliyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Suriye sınırındaki orman yangını sürüyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN