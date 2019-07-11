15 Temmuz için Meclis’te özel toplantı

BUGÜN NELER OLDU

Hain darbe girişiminin ilk hedefleri arasında yer alan ve FETÖ'cü pilotların bombaladığı TBMM'nin programı belli oldu. Buna göre TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki heyet 15 Temmuz Pazartesi günü ilk olarak Karşıyaka Mezarlığı 15 Temmuz Demokrasi Şehitliği'ni ziyaret edecek. Heyet daha sonra 15 Temmuz'da FETÖ'nün darbe girişiminde 51 polisin şehit olduğu Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına geçecek. Şentop, 15 Temmuz'da TBMM'de gazi olan emniyet personeline plaket verecek. TBMM Genel Kurulu, 15 Temmuz Pazartesi günü saat 14.00'te özel gündemle toplanacak. Genel Kurul'da, partilerin grup başkanlarına 10'ar dakika, grubu bulunmayan partilerin temsilcilerine 3'er dakika söz verilecek. Meclis'te "Foto Muhabirlerinin Gözüyle 15 Temmuz Hain Darbe Girişimi" fotoğraf sergisi açılacak. ANKARA