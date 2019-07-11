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Ağaç dalında ele geçirildi

'in Erdemli ilçesinde düzenlenen operasyonda polisler adeta şok yaşadı. imalatı yapan kişiler, limon ağacının dallarına asılan kilolarca uyuşturucuyu narkotik köpek "dünya" sayesinde bulabildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 11.7.2019 18:16 Güncelleme Tarihi: 11.7.2019 19:11
Ağaç dalında uyuşturucu ele geçirildi

Alınan bilgiye göre, Tömük Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), uyuşturucu imalatı yapan üç şüpheliyi takibe aldı. Takip sonucunda Yeşildere mevkisindeki ormanlık alanda 203 kök Hint keneviri sulayan A.G. ile İ.M. gözaltına alındı.

"Dünya" adlı narkotik köpek ile hem zanlıların evlerinde hem de çevredeki bahçelerde arama yapıldı. Köpeğin limon ağaçlarına tepki vermesi üzerine detaylı inceleme yapan JASAT timleri, dallarda 40,5 kilogram esrar ile 2 kilo 130 gram skunk ele geçirdi.

Uyuşturucuları kuruttuğu iddia edilen M.K. da gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen üç zanlı tutuklandı.

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Ağaç dalında uyuşturucu ele geçirildi
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