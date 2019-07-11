BUGÜN NELER OLDU

İstanbul'daki 66. Mekanize Piyade Tugay'da 15 Temmuz gecesi darbecilere karşı direnen iki vatansever albaydan biri şehit, diğeri gazi oldu.Ağır yaralanan ve mucize eseri ölümden dönen Davut Ala, halen tuğgeneral olarak görev yapıyor. Kurmay Albay Sait Ertürk ise şehit düştü. Ala, şehit olan silah arkadaşı Ertürk ile darbecileri bertaraf etmek için yaptıkları harekâtı, İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 19 Şubat 2018'deki duruşmada gözleri dolarak anlatmıştı. Tuğgeneralin ifadesi özetle şöyle:TV'de birliklerimin tanklarını gördüm. Rahmetli Sait albayın yanına gittim, "Müdahale etmemiz gerek" dedim. Kışlaya giriş-çıkış yapılmaması emri verdim. Kışlamızın emniyetini aldık. Sait albay ile "İkiye ayrılalım" dedik. Tugay komutanı ben yakalamak istedim. Sait albay hareket merkezine gitti. "Teslim olun" diye üç kez bağırdım. Ateşle karşılık verdiler. İlk mermiyi atılar. Mermi cüzdanıma geldi. İki, üç silah sesinden sonra Yaşar'ın (polis) düştüğünü gördüm. Bİr kurşun sol parmağımı kopardı. Sol dizime, sağ ayağıma, iki elime, kalbimin iki santim altına mermiler girdi. Düştüm, kan kaybından bayılmışım. 10 gün komada kalmışım.Maalesef Yunanistan'a kaçan hainler buradan kaçtı. Bir şehit babası "Neden o hainleri vurmadın" dedi. Onları gözaltına almak için gittik, bizleri öldüreceklerini nereden bilelim.