Çanakkale’de 91 kaçak yakalandı

Ayvacık, Eceabat ve Gökçeada İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollarla Yunan adalarına gitmeye çalışan 58 Afganistan, 22 Suriye, 2 Kongo, 6 İran, 1 Yemen, 1 Zambiya ve 1 Azerbaycan uyruklu olmak üzere toplam 91 kaçak göçmeni, düzenlenen operasyonlarla yakaladı.

Organizatör oldukları değerlendirilen İ.O., F.A., R.A., N.Y. ve A.K de gözaltına alındı.

Kaçakçılık olaylarında kullanılan 2 kamyonet, 1 minibüs ve 2 otomobile ise el konuldu. Kaçaklar, Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden İ.O. ve F.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.