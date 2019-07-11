Darbe davasında 32 sanığa müebbet

BUGÜN NELER OLDU

FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişin 53 sanıklı davada karar açıklandı. 8 darbeciye ağırlaştırılmış müebbet, 24'üne ise müebbet hapis cezası verildi.Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 25 Eylül 2017'de Sincan Kapalı Cezaevi Kampüsü'nde görülmeye başlanan davada sanıklar, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek", "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "kasten adam öldürmek"le suçlanıyordu. Dün yapılan karar duruşmasına tutuklu ve tutuksuz sanıkların yanı sıra taraf avukatları ile şehit ve gazi yakınları da katıldı. Mahkeme Başkanı Murat İlhan, sanık yoklamasını yaptıktan sonra kararını açıkladı.Sanıklardan İsa Sancaklı, Fatih Çubukçu, Özkan Gürkol, Semih İlhan, Abdülkadir Çiçek, Enes Daşçı, Resul Doğan ve Yavuz Ali Üçler'e "anayasal düzeni ihlal" suçundan birer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.Mahkeme heyeti diğer sanıklar Erdal Yetim, Faruk Yaman, Fatih Mehmet Kılıç, Koray Korkmaz, Öztürk Gür, İbrahim Zengin, Sinan Ünal, Sefa Aygün, Muhammet Macit, Fethi Göçer, Ahmet Faruk Çavuş, Yusuf Akbulut, Murat Akkuru, Ömer Faruk Göçük, Fatih Karaaslan, Ali Suat Yurdakul, Mehmet Ferit Demirci, Resül Çoban, Ali Osman Karahan, Harun Uğur, Burak Çakır, Harun Bulut, İbrahim Akça ve Mehmet Ayaz'a da "anayasal düzeni ihlal" suçlamasından önce ağırlaştırılmış müebbet verdi. Mahkeme heyeti 24 sanık hakkında duruşmadaki tavırlarından dolayı takdir indirimi uygulayarak müebbet hapis cezasına çevirdi.Geçtiğimiz günlerde kararı açıklanan Genelkurmay Çatı Davası'nda "Anasal düzeni ihlal" suçundan 1 kez ağırlaştırılmış müebbete çarptırılan aynı zamanda bu davanın da sanığı olan eski tuğgeneral Ahmet Bican Kırker, "müebbet" cezasına çarptırıldı. Mahkeme 15 Temmuz gecesi darbecilere direnirken şehit edilen Emin Güner'in ölümünden darbeci Kırker'i sorumlu tuttu. Kırker'e "kasten adam öldürme" suçundan müebbet, 15 Temmuz gazisi Necmettin Utuş'un yaralanmasından dolayı ise 16 yıl hapis cezası verdi. Güner'in şehit edilmesinden sorumlu tutulan sanıklar Burak Çakır ve Ahmet Faruk Çavuş 25'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.Mahkeme Cem Uce, Ahmet Han Büyüksakallı, Mustafa Acar, Oktay Culha, Mehmet Sıddık, Cihan Özmen, Mustafa Koçak, Ahmet Çakır, Bilal Nuri Gebelek, Ensar Hüdai Sağkal, Ramazan Demirkol, Hasan Çelen, Harun Erken, Orhan Kutlu ve dönemin istihbarat şube müdürü sanık eski albay Muharrem Erdem'i ise, "Anayasal düzeni ihlal suçuna yardım etmek"ten 12 yıl 6 ay ile 15 yıl arasında değişen cezalara mahkum etti. Mahkeme, "FETÖ üyeliğinden" Levent Doğan'ı 7 yıl 6 ay, İsmail Üzüm ve Emrah Şensoy'u ise 6 yıl 3 ay hapse çarptırırken, o tarihte okul komutanı olan albay Sefa Alkan'ın ise beraatına karar verdi. Mahkeme heyeti kararında tutuksuz yargılanan Mehmet Sıddık Çoban'ın da "darbe girişimine yardım" suçundan 14 yıl hapis cezası vererek tutuklanmasına karar verdi. Mahkeme başkanının talimatıyla polis, sanık Çoban'a kelepçe takarak tutukladı.Kararın açıklanmasının ardından sanık yakınlarından biri mahkeme başkanına yönelik, "Bu kararı veren başkanı cayır cayır yakacaksın" diye bağırdı. Tehdit içeren sözler üzerine salonda tansiyon birden yükseldi. Şehit ve gazi yakınları da sanık yakınına tepki göstererek, "teröristler" diye bağırdı. Bir sanık "Çıkacağım günü bekle" tehdidinde bulundu. Gerginlik üzerine güvenlik güçleri salonu boşalttı.