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Darbecilerin kanlı İhanetinin yeni görüntüleri

Giriş Tarihi: 11.7.2019
Darbecilerin kanlı İhanetinin yeni görüntüleri
İlk kez ortaya çıkan 15 Temmuz gecesine ait görüntüler, darbeci askerlerin köprüye geldikleri saat 21.52'den, teslim oldukları saat 06.15'e kadar geçen 8 saat 23 dakikalık sürede yaşananları, tüm şeffaflığıyla ortaya koyuyor. Görüntülerde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü davasında 35'er kez kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılan eski Yarbay Turgay Ödemiş ile eski Binbaşı Ahmet Taştan komutasındaki askererin köprüyü trafiğe kapattıkları görülüyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Sokaklara çıkın" çağrısını duyan vatandaşlar, işgal altındaki köprüye akın ediyor. Darbeci komutanın "vur" emrini vermesinin ardından hainlerin kurşunlarıyla bir çok vatandaş, yaralınıyor, şehit düşüyor.
Metrobüs durağında bekleyen vatandaşlar, sabah saatlerinde darbeci askerlerin top atışı sonucu bacaklarından ağır yaralanıyor.
Aralarında Erol Olçok ile oğlu Abdullah Tayyip Olçok ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın motosikletli eskort timinin başı olarak görev yapan polis memuru Kemal Tosun'un da yer aldığı toplam 34 kişi Boğaziçi Köprüsü'nde şehit düşerken, 318 kişi de gazi oluyor.
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Darbecilerin kanlı İhanetinin yeni görüntüleri
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