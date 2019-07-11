Darbecilerin kanlı İhanetinin yeni görüntüleri

BUGÜN NELER OLDU

İlk kezortayaçıkan15 Temmuzgecesine aitgörüntüler, darbeciaskerlerinköprüye geldiklerisaat 21.52'den, teslimoldukları saat 06.15'ekadar geçen 8 saat 23 dakikalıksürede yaşananları,tüm şeffaflığıyla ortaya koyuyor.Görüntülerde, 15 TemmuzŞehitler Köprüsü davasında 35'erkez kez ağırlaştırılmış müebbet hapislecezalandırılan eski Yarbay TurgayÖdemiş ile eski Binbaşı Ahmet Taştankomutasındaki askererin köprüyü trafiğekapattıkları görülüyor. Başkan RecepTayyip Erdoğan'ın "Sokaklara çıkın"çağrısını duyan vatandaşlar, işgal altındakiköprüye akın ediyor. Darbeci komutanın"vur" emrini vermesinin ardındanhainlerin kurşunlarıyla bir çok vatandaş,yaralınıyor, şehit düşüyor.Metrobüs durağında bekleyen vatandaşlar, sabah saatlerinde darbeci askerlerin top atışı sonucu bacaklarından ağır yaralanıyor.Aralarında Erol Olçok ile oğlu Abdullah Tayyip Olçok ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın motosikletli eskort timinin başı olarak görev yapan polis memuru Kemal Tosun'un da yer aldığı toplam 34 kişi Boğaziçi Köprüsü'nde şehit düşerken, 318 kişi de gazi oluyor.