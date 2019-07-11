Darbecilerin kanlı İhanetinin yeni görüntüleri

İlk kez
ortaya
çıkan
15 Temmuz
gecesine ait
görüntüler, darbeci
askerlerin
köprüye geldikleri
saat 21.52'den, teslim
oldukları saat 06.15'e
kadar geçen 8 saat 23 dakikalık
sürede yaşananları,
tüm şeffaflığıyla ortaya koyuyor.
Görüntülerde, 15 Temmuz
Şehitler Köprüsü davasında 35'er
kez kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle
cezalandırılan eski Yarbay Turgay
Ödemiş ile eski Binbaşı Ahmet Taştan
komutasındaki askererin köprüyü trafiğe
kapattıkları görülüyor. Başkan Recep
Tayyip Erdoğan'ın "Sokaklara çıkın"
çağrısını duyan vatandaşlar, işgal altındaki
köprüye akın ediyor. Darbeci komutanın
"vur" emrini vermesinin ardından
hainlerin kurşunlarıyla bir çok vatandaş,
yaralınıyor, şehit düşüyor.
Metrobüs durağında bekleyen vatandaşlar, sabah saatlerinde darbeci askerlerin top atışı sonucu bacaklarından ağır yaralanıyor.
Aralarında Erol Olçok ile oğlu Abdullah Tayyip Olçok ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın motosikletli eskort timinin başı olarak görev yapan polis memuru Kemal Tosun'un da yer aldığı toplam 34 kişi Boğaziçi Köprüsü'nde şehit düşerken, 318 kişi de gazi oluyor.