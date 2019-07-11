Enkaz imasına rakamlarla yanıt

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'nin 8 Temmuz itibari ile toplam borcunun 52 milyar TL olduğunu söyleyip enkaz imasında bulundu. Bu duruma tepki gösteren AK Parti grubu, '2019 Mayıs Ayı Faaliyet Bilgi Notu' adlı kitap hazırlayarak İstanbul'un mali ve genel durumunu gözler önüne serdi. Buna göre; İBB'ye bağlı kurum ve kuruluşlar ile sayıları 30'u bulan iştiraklerinin 2036'ya kadar toplam borcu 23 milyar 946 milyon 511 bin 951 lira. 2019'da ödenmesi gereken borç ise sadece 2 milyar 136 milyon 335 bin 527 lira. İBB'nin 12 milyar 776 milyon 897 bin 851 lira dış borcu, 10 milyar 748 milyon 533 bin lira iç borcu bulunuyor. İSKİ'nin ise 212 milyon 437 bin 36 lira iç borcu bulunuyor. Alınan dış kredilerin de hangi yatırımlarda kullanıldığı tek tek sunuldu.