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Erdoğan, milletvekilleriyle kahvaltıda bir araya geldi

Türkiye Cumhurbaşkanı ve Genel Başkanı , partisinin milletvekilleriyle kahvaltıda görüştü

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 11.7.2019 14:39
Erdoğan, AK Parti milletvekilleriyle kahvaltıda bir araya geldi

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin milletvekilleriyle kahvaltıda bir araya geldi.

AK Parti Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleştirilen program 3 saat 20 dakika sürdü.

Programda, AK Parti'nin Adana, Antalya, Artvin, Aydın, Bitlis, İstanbul, Kayseri, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye,Rize, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Trabzon, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak'tan 69 milletvekili yer aldı.

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Erdoğan, AK Parti milletvekilleriyle kahvaltıda bir araya geldi
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